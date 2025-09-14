„Левски“ на върха след драмата с "Локомотив" (Сф)

Голяма драма, а после голяма радост. Така започна и завърши мачът на "Левски" с „Локо" (Сф).

„Сините“ се поизмъчиха срещу отбора на бившия си треньор Станислав Генчев, но всичко е добре, когато свършва добре.

2:1 бе крайният резултат, с гол в добавеното време на капитана на „Левски“ Марин Петков.

Преди това „Левски“ откри резултата с плонж на Евертон Бала в края на първото полувреме, а Диего Рапосо наказа Светослав Вуцов и изравни след почивката.

Тимът на Станислав Генчев опита всичко, за да измъкне поне точката, но в крайна сметка загуби сблъсъка със "сините".

С този резултат „Левски“ най-после се качва на върха на класацията.

Играчите на Хулио Веласкес се възползва от грешката на Лудогорец часове по-рано, направил 1:1 с Локомотив в Пловдив, и вече има 19 точки, с 2 повече от шампионите.

