Локо София с пореден трансферен удар

Доминик Янков е третото ново попълнение на Локомотив София, съобщиха официално от клуба. Полузащитникът се присъединява към столичани от хърватския Риека и ще подсили най-вече офанзивен план Локо София. Договорът ще бъде под наем до лятото.

Ето какво написаха от клуба:

"Ръководството на „Локомотив“ се радва да обяви, че постигна договорка с "Риека" за трансфера на Доминик Янков. 25-годишният атакуващ полузащитник ще бъде под наем в клуба до лятото. Той е юноша на

"Съндърланд", като в професионалния футбол пробива в "Лудогорец", а след добрите си игри прави трансфер в "Монреал". Янков е 6 пъти шампион на България и има 17 мача за националния отбор.

Ръководството на "Локомотив" благодари на ФК "Риека" за професионалното отношения и пожелава на Доминик много здраве и успехи с червено-черната фланелка!"

