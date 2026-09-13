Спортният министър с шокиращи разкрития за щангите и ведомството му
Вътрешно проучване в спортното ведомство разкри сериозен дефицит на доверие и лоша комуникация
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Вътрешно проучване в спортното ведомство разкри сериозен дефицит на доверие и лоша комуникация
Андрей Кузманов пострада снощи пред "Александровска болница"
Между Коледа и Нова година през 2020 г. в спортното министерство са подписани 14 договора с новосъздадени фирми, казва Андрей Кузманов
А те са списъка "Магнитски"
Андрей Кузманов потвърди: Федерацията на Стъки получила 1 млн. лв.
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