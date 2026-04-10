Джокович обяви кога слага край на кариерата си

Тенис легендата Новак Джокович разкри кога възнамерява да прекрати професионалната си кариера.

"Искам да сложа край на кариерата си на Олимпиадата през 2028 година в Лос Анджелис със сръбския флаг в ръце. Би било прекрасно. Как ще се развият нещата, не мога да кажа, честно казано, тъй като има и други неща, които са извън контрол. Но ще направя всичко възможно да запазя физическото и психическото си здраве на максимално ниво", каза той, цитиран от Sportal.rs.

38-годишният Джокович има 101 титли от турнири на АТР. Има рекордните 7 крайни успеха на Финалния турнир на АТР, като е печелил с отбора на Сърбия Купа "Дейвис", припомня "Фокус".

Той държи рекорда по брой седмици на първото място в ранглистата на сингъл както при мъжете, така и при жените с 428 седмици.

