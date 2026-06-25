Петролът се плъзна надолу, след като Ормуз отново отвори пътя на танкерите

Цените на петрола продължиха да падат в азиатската търговия и се приближиха до равнищата отпреди началото на войната с Иран, предаде Ройтерс. Натискът дойде от очакванията за по-бързо възстановяване на доставките от Близкия изток и постепенно нормализиране на движението през Ормузкия проток. Фючърсите на сорта Брент с доставка през август поевтиняха с 1,22 долара, или 1,65 на сто, до 72,52 долара за барел. Американският лек суров петрол загуби 1,02 долара, или 1,45 на сто, до 69,32 долара за барел.

Пазарът сваля напрежението

И двата водещи контракта достигнаха най-ниските си равнища от 27 февруари насам. Само ден по-рано Брентът се понижи с над 3 долара за барел, а американският суров петрол - с близо 3 долара, след като страховете от недостиг на доставки започнаха да отслабват.

Августовските фючърси на Брент се търгуваха под цената на септемврийските контракти. За анализаторите това е знак, че пазарът вижда достатъчно предлагане в краткосрочен план и вече не калкулира толкова висока премия за риск.

Ормуз отново става ключът

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви, че количествата петрол, преминаващи през Ормузкия проток, вече са близо до нивата отпреди началото на войната с Иран. По думите му през последните 24 часа през протока са преминали най-малко 20 милиона барела петрол.

Пълното възстановяване на нормалното корабоплаване обаче ще изисква още няколко седмици. Причината е необходимостта от разминиране и гарантиране на сигурността по един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол.

Иранският износ натиска цените

Допълнителен натиск върху котировките оказват очакванията Иран да увеличи износа си след временното облекчаване на американските санкции. Това засилва усещането, че предлагането може да се възстанови по-бързо, отколкото пазарът очакваше само преди дни.

Според анализатора на Ай Джи Тони Сикамор инвеститорите вече оценяват значително по-бързо връщане на доставките от Близкия изток, отколкото се предполагаше преди две седмици. Именно тази промяна в очакванията свали цените рязко надолу.

Крехко примирие, важни маршрути

Предварителното споразумение за прекратяване на войната между САЩ, Израел и Иран позволи възобновяването на корабоплаването през Ормузкия проток. Договореността предвижда 60-дневен период на преговори по по-сложни въпроси, включително иранската ядрена програма.

Оман обяви временни маршрути за улесняване на движението на танкери от Ормузкия проток. Действията се координират с Международната морска организация и оманските власти. Междувременно министър-председателят на Катар посети Оман за разговори за бъдещото управление на протока с участието на Иран, Ирак и държавите от Персийския залив.

Прогнози за по-ниски цени

Анализаторите на „Макуори“ очакват цените на петрола бързо да се върнат към равнищата отпреди войната, ако веригите за доставки се възстановят и Ормузкият проток бъде напълно отворен.

Те прогнозират средна цена на Брент от 67 долара за барел и на американския сорт от 62 долара за барел през третото тримесечие. За сравнение, през второто тримесечие средните стойности са били съответно 94 и 87 долара за барел.

Запасите не обърнаха посоката

Данни на Управлението за енергийна информация на САЩ показаха, че запасите от суров петрол в страната са достигнали най-ниското си равнище от 1984 г. насам. Обикновено подобна статистика би могла да подкрепи цените, но този път пазарът почти не реагира.

Фокусът остана върху Ормузкия проток, Близкия изток и очакваното възстановяване на доставките. Това показва, че в момента геополитиката и маршрутите на танкерите тежат повече от американските запаси. Ако движението през протока продължи да се нормализира, военната премия в цените може да се стопи още по-бързо.

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