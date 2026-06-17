Иранският петрол се завръща и разтърсва световните пазари

Цените на суровия петрол продължиха да се понижават тази сутрин, след като пазарите повишиха оценките си за скорошно завръщане на иранските доставки. Подготвяното споразумение между САЩ и Иран предвижда прекратяване на конфликта, отваряне на Ормузкия проток и възможно премахване на американските санкции върху петролния износ на Техеран.

Перспективата за милиони допълнителни барели намали опасенията от нов инфлационен натиск и свали доходността по държавните облигации. Инвеститорите едновременно очакват първото заседание на Управлението за федералния резерв под ръководството на новия му председател Кевин Уорш, предаде Ройтерс.

Брент падна под границата от 80 долара

Фючърсите на петрола сорт Брент се понижиха с 0,46 долара, или 0,65 на сто, до 78,45 долара за барел. Това е най-ниското равнище от началото на конфликта между САЩ и Иран в края на февруари.

Американският лек суров петрол поевтиня с 0,78 на сто до 75,46 долара за барел. Спадът показва колко бързо пазарът премина от страх за недостиг към очаквания за ново предлагане, въпреки че реалното възстановяване на доставките още не е започнало.

Преди избухването на бойните действия на 28 февруари Брент се търгуваше за 72,48 долара за барел, а американският петрол - за 67,02 долара. След началото на конфликта цените скочиха заради опасенията за Ормузкия проток, през който преди войната преминаваше около една пета от световната търговия с петрол.

Вашингтон е готов да премахне санкциите

Високопоставен американски представител заяви, че САЩ са готови да отменят ограниченията върху иранския петрол като част от окончателното споразумение. Подобна стъпка би позволила на Техеран бързо да увеличи официалния си износ и да върне значителни количества суровина на световния пазар.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че договореностите трябва да изключат възможността Иран да разработи ядрено оръжие. Официална церемония по подписването се очаква в петък, а в следващия етап трябва да бъдат решени най-трудните въпроси около иранската ядрена програма, санкциите и условията за траен мир.

Планът предвижда и удължаване с още 60 дни на примирието, постигнато през април, както и възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Анализаторът на Ейч Ес Би Си Ким Фустиер смята, че пазарите вече отчитат висока вероятност за постепенно нормализиране на потоците, но процесът може да продължи до края на септември.

Резервите са опасно изчерпани

Оптимизмът не премахва последствията от продължилата близо три месеца блокада на Ормузкия проток. Ограничените доставки са намалили световните запаси, а американските резерви са достигнали най-ниското си равнище от 1983 г. насам, което оставя пазара уязвим при ново военно или политическо сътресение.

Възстановяването на морския трафик и енергийния износ също няма да бъде мигновено. Според представители на индустрията връщането към нивата отпреди войната може да отнеме седмици или месеци заради щетите по инфраструктурата, логистичните затруднения и необходимостта от пренареждане на веригите за доставки.

Допълнителна несигурност създава позицията на подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“. Тя твърди, че Техеран трудно би подписал окончателно ядрено споразумение, ако Израел не прекрати операциите си и не изтегли силите си от Ливан.

По-евтиният петрол успокои облигационните пазари

Очакванията за спад на енергийните цени намалиха опасенията от продължително висока инфлация. Доходността на десетгодишните японски държавни облигации се понижи с 1,5 базисни пункта до 2,63 на сто, а тази на австралийските книжа със същия матуритет спадна с близо 5 базисни пункта до 4,787 на сто.

Федералният резерв се очаква да запази основната лихва в диапазона между 3,50 и 3,75 на сто. Вниманието обаче ще бъде насочено към първата пресконференция на Кевин Уорш и към сигналите му дали поевтиняването на петрола променя оценката за инфлационния риск и бъдещото движение на лихвите.

След напредъка в преговорите „Голдман Сакс“, „Морган Стенли“ и „Ситигруп“ понижиха прогнозите си за петролните цени през следващите месеци. „Ситигруп“ вече очаква средна цена на Брент от 75 долара през третото тримесечие и 70 долара през последните три месеца на 2026 г., ако движението през Ормузкия проток бъде възстановено.

Пазарите в момента залагат почти изцяло на успешен край на преговорите, но най-трудните решения още не са окончателно изпълнени. Поевтиняването на петрола може бързо да облекчи инфлационния натиск, но един нов срив в договореностите би върнал страховете за доставките. Затова сегашният спад е силен вот на доверие към мира, но и рискован залог върху събития, които все още могат да се обърнат.

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