Петролът поевтиня въпреки удара по кораб край Оман

Цените на суровия петрол се понижиха с около 2 на сто в последната за седмицата азиатска търговия, след като опасенията за доставките през Ормузкия проток отслабнаха. Сортът Брент поевтиня с 1,47 долара, или 1,95 на сто, до 73,79 долара за барел към 07:21 часа българско време, а американският лек суров петрол спадна с 1,44 долара, или 2 на сто, до 70,48 долара за барел.

Пазарът реагира на увеличените потоци през ключовия морски коридор, въпреки че товарен кораб беше ударен близо до Оман. Очакванията са и двата основни сорта да завършат седмицата със спад от около 8 на сто.

Ормуз временно свали напрежението

Петролът продължи да поевтинява, защото все повече танкери преминават през Ормузкия проток - един от най-важните маршрути за световните енергийни доставки. Данните на платформите за корабоплаване показват, че преносите на суров петрол през протока са се увеличили до най-високото си равнище от началото на конфликта в Близкия изток в края на февруари.

Според анализатори обаче това облекчение може да се окаже временно. Ай Ен Джи посочва, че голяма част от увеличението идва от кораби, които преди това са били блокирани и сега напускат Персийския залив. Броят на плавателните съдове, които се насочват към залива, остава по-скромен, което означава, че след излизането на задържаните танкери потокът може отново да отслабне.

„Рас Танура“ отново товари петрол

Допълнителен натиск върху цените оказа възобновеното товарене на петрол от терминала „Рас Танура“ на саудитската компания „Сауди Арамко“. Според данни на „Лондон сток ексчейндж груп“ терминалът е подновил операции след почти четиримесечно прекъсване.

Два супертанкера са товарели суров петрол, а трети е бил закотвен наблизо. Всеки от тези съдове има капацитет от около 2 млн. барела петрол, което подсили усещането, че доставките от Персийския залив постепенно се отпушват.

Корабът край Оман върна страха, но не обърна пазара

В четвъртък цените на двата основни сорта скочиха с над 2 на сто, след като товарен кораб беше ударен от снаряд с неизвестен произход близо до Оман. Инцидентът временно върна тревогите за сигурността на корабоплаването и накара Международната морска организация към ООН да прекрати операцията по евакуация на блокирани кораби и моряци през Ормузкия проток.

Двама американски представители заявиха пред Ройтерс, че Иран е открил огън по товарния кораб, докато той се е опитвал да премине през протока. Иранските власти от своя страна предупредиха, че не гарантират сигурността на кораби, които преминават извън определените от Техеран маршрути.

Китай и Венецуела допълват несигурната картина

Според Джун Го, старши анализатор на петролния пазар в „Спарта Комодитис“, спадът на цените се дължи не само на увеличените потоци през Ормуз, но и на факта, че търсенето на суров петрол в Китай все още не се е възстановило. Това е важен сигнал за пазара, защото дори геополитическото напрежение трудно задържа цените високи, ако големите потребители не купуват достатъчно.

Междувременно земетресенията във Венецуела добавиха нов риск за доставките. Предварителните оценки сочат ограничени щети по енергийната инфраструктура, тъй като повечето големи производствени региони, рафинерии, тръбопроводи и терминали са далеч от най-тежко засегнатите райони. Въпреки това прекъсванията на електрозахранването поставят въпроса дали добивът може да се задържи близо до равнището отпреди трусовете - около 1,2 млн. барела дневно.

Пазарът още не е спокоен, само по-малко уплашен

Ормузкият проток остава ключовата дума за петрола, защото през него минава значителна част от световната търговия със суровина. Когато корабите се движат, цените слизат; когато има атаки, предупреждения или блокирани танкери, рискът веднага се връща в котировките.

Сегашният спад не означава, че кризата е приключила. Той по-скоро показва, че пазарът засега вярва повече на реалния поток от танкери, отколкото на най-лошия сценарий за затваряне на маршрута. Ако обаче атаките около Оманския залив продължат или Иран затегне правилата за преминаване, петролът може бързо да обърне посоката.

Петролният пазар отново живее между две сили - страха от война и студената математика на доставките. В петък математиката надделя, защото танкерите тръгнаха, „Рас Танура“ заработи, а Китай не даде сигнал за силен апетит. Но Ормуз е от онези места, където една нова ракета, един спрян кораб или едно политическо изречение могат да изтрият целия пазарен оптимизъм за часове.

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