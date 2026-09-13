Свлачището край Пампорово ще се движи месеци. Какво означава това?
Експерт обясни причините, рисковете и сроковете за възстановяване на пътя
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Експерт обясни причините, рисковете и сроковете за възстановяване на пътя
Тежка катастрофа в района на Кресна
Обходният маршрут за превозни средства до 12 тона е през прохода Шипка
По обходен маршрут ще се пътува от Автомагистрала "Струма" към Рилския манастир до края на септември, предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктур...
Тежка катастрофа затвори пътя Шумен – Силистра. Бус и две леки коли са се ударили в района на Венец, съобщава Нова тв. Непотвърдена информация показв...
Заради частичното пропадане на второкласния път за Гърция през курорта Банско е изграден обходен маршрут. Засега обаче той не е въведен в експлоатация...
Заради частичното пропадане на второкласния път за Гърция през курорта Банско е изграден обходен маршрут. Засега обаче той не е въведен в експлоатация...
Бургас. Пътят Бургас – Созопол е частично отворен, но шофирането и в двете платна трябва да е много внимателно, предупреждават от burgasutre.bg. Затв...
Видин. Затворен за движение е пътят от Видин за Брегово през село Иново, който е най-прекият. Towa съобщиха от областната дирекция на МВР. Автомобилит...