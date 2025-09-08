Общество

МВР се произнесе за Калина Сакскобургготска

Случаят ще бъде докладван във вторник на прокуратурата

08 сеп 25 | 18:41
От МВР съобщиха, че са снети са обяснения и на двете страни,  по повод обвиненията, отправени към Калина Сакскобургготска, предаде Nova. 

От силовото ведомство допълниха, че в неделя граждани са подали сигнал до телефон 112 за уплаха от куче и стопанин.

 

Нов скандал с княгиня Калина! Насъскала кучетата си срещу семейство
08 септември | 10:00
3030


Случаят ще бъде докладван във вторник на прокуратурата, посочиха още от полицията.
На този етап няма коментар от дъщерята на последния български цар и бивш премиер Симеон Сакскобургготски.

 

Автор Фатме Мустафова

Коментирай
1 Коментара
Наглост
преди 1 час

Това чучело да бъде изгонено от страната. Домъкнаха се тук за да живеят на гърба на народа. Пияница агресивна!

