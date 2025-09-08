МВР се произнесе за Калина Сакскобургготска

От МВР съобщиха, че са снети са обяснения и на двете страни, по повод обвиненията, отправени към Калина Сакскобургготска, предаде Nova.

От силовото ведомство допълниха, че в неделя граждани са подали сигнал до телефон 112 за уплаха от куче и стопанин.



Случаят ще бъде докладван във вторник на прокуратурата, посочиха още от полицията.

На този етап няма коментар от дъщерята на последния български цар и бивш премиер Симеон Сакскобургготски.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com