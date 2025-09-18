ЦСКА с всичко най-добро срещу Арда днес

Старши треньорът на ЦСКА - Душан Керкез, определи разширена група от 22 футболисти за днешното гостуване на Арда в отложен мач от V кръг на Първа лига.

Двубоят е с начален час 17:30 и ще се играе на ст. "Берое" в Стара Загора, а непосредствено преди началото ще стане ясно кои двама играчи на "армейците" ще останат извън основната група за мача.

Групата на ЦСКА:

Густаво Бусато, Марин Орлинов, Фьодор Лапоухов, Иван Турицов, Дейвид Пастор, Сейни Санянг, Анжело Мартино, Теодор Иванов, Адриан Лапеня, Лумбард Делова, Браян Кордоба, Бруно Жордао, Петко Панайотов, Джеймс Ето'о, Илиан Илиев, Дейвид Сегер, Улаус Скаршем, Мохамед Брахими, Кевин Додай, Йоанис Питас, Иван Тасев, Леандро Годой.

