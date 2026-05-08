Гюров предаде властта на Радев. Финален призив

В Министерския съвет се състоя официалното предаване на властта от досегашния министър-председател Андрей Гюров на неговия наследник начело на изпълнителната власт Румен Радев. Двамата премиери направиха кратки изявления, подчертавайки приемствеността в управлението и необходимостта от стабилност в ключов за страната ни момент.

Церемонията беше предшествана от личен разговор между двамата. В него служебният премиер е поздравил Румен Радев за успеха на изборите, а новоизбраният министър-председател изказал админирации за осигуряването честността на вота. Гюров предал на Радев доклади и анализи за актуалното състояние и перспективите пред управлението. Подобен документ е подготвил и всеки един от служебните министри за своя наследник. Радев е получил всички доклади, информираха от правителствената пресслужба.

„Не сме тук по историческа случайност, всички ние влязохме в тази сграда, защото българските граждани излязоха по площадите, тъй като отказаха да търпят алчността, арогантността и самозабравянето. Само за няколко месеца служебното правителство успя да покаже, че държавата може да има гръбнак, може да се говори с имена, а властта да се упражнява с почтеност, но не като лозунг, а като работа. Оставяме една изправена държава и общество. То има много високи очаквания, особено на фона на безпрецедентната подкрепа. Срещу нас имаше удари и саботажи, както и ярост от хора, които възприемаха държавата като инструмент за лично облагодетстване“, заяви Гюров. Той призова Румен Радев да не предава гражданите и да не се страхува от истината.

Церемонията в Министерския съвет се състоя около час, след като парламентът гласува състава и структурата на кабинета „Радев”. Минути след 11 ч. премиерът, вицепремиерите и министрите положиха клетва в Народното събрание.

Начело на 107-ото правителство на страната ни като министър-председател застава лидерът на „Прогресивна България” Румен Радев. Той ще има четирима вицепремиери - Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков. Двама от тях - Петков и Пеканов, ще са без портфейл.

Новият министър-председател поема управлението с ангажимент за бързи действия по основните приоритети - бюджетната рамка, икономическата стабилизация и реформите в ключови сектори. От своя страна, напускащият поста очерта постигнатото по време на мандата и пожела успех на новия кабинет, като акцентира върху важността на последователността в държавната политика.

