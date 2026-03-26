Обявиха кой е най-добрият телевизор за 2026 година

Изборът на телевизор става все по-сложен заради бързото развитие на технологиите и множеството модели на пазара. За да улесни потребителите, организацията Consumer Reports публикува списък с най-добрите телевизори за 2026 г., като отличи конкретен модел като водещ. Данните показват, че при оценката се вземат предвид не само качеството на картината, но и сигурността, удобството и общото потребителско изживяване. Като фаворит изпъква Samsung QN65S90F, който вече е бил сред най-добрите и през предходната година.

Моделът и основните характеристики

Телевизорът Samsung QN65S90F е позициониран в по-високия ценови сегмент, със стойност около 1400 долара. Срещу тази цена потребителите получават 65-инчов OLED панел с 4K UHD резолюция, който е оценен високо за своята гъвкавост и ниво на защита на данните. Това се счита за ключов фактор при смарт устройствата, които изискват постоянна връзка с интернет и работа с потребителски профили.

Качество на картината и технологии

Едно от основните предимства на модела е изображението. Благодарение на QD-OLED технологията телевизорът осигурява равномерна яркост и точни цветове при почти всеки ъгъл на гледане.

В тестовете на Consumer Reports устройството получава максимални оценки при всички основни показатели - HD и UHD картина, HDR възпроизвеждане, ъгли на видимост и поведение при динамични сцени.

Моделът поддържа форматите HDR10, HDR10+ и HLG, което го прави съвместим с широк спектър от съдържание. При силно осветление е възможно да се появят отблясъци, но те могат да бъдат ограничени чрез подходящо разположение и контрол на светлината.

Управление и свързаност

Телевизорът получава високи оценки и за удобството при използване. Той разполага с интуитивно дистанционно управление и възможност за гласови команди чрез вграден микрофон. Управлението може да се извършва и директно чрез самото устройство, без необходимост от допълнителни аксесоари.

По отношение на свързаността моделът предлага четири HDMI порта, три USB порта, оптичен аудио изход, жак за слушалки и Ethernet. Поддържат се също Wi-Fi 5 и AirPlay, което позволява лесна интеграция с други устройства.

Звук и общо представяне

Consumer Reports отчита и високо качество на звука. Телевизорът предлага дълбок бас, ясни високи честоти и достатъчна сила на звука за различни по големина помещения. Макар експертите да препоръчват тестване преди покупка, в много случаи вградените високоговорители могат да заменят външна аудио система.

Като цяло Samsung QN65S90F се откроява като един от най-добре представящите се модели за 2026 г., съчетавайки високо качество на изображението, удобен интерфейс и богата функционалност. Въпреки по-високата цена, моделът остава сред най-препоръчваните варианти на пазара.

