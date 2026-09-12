Румънци: Българите купуват нашия ток и ни го препродават 8 пъти по-скъпо
Похвалиха ни, че сме батерията на Европа
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Похвалиха ни, че сме батерията на Европа
Установено е забавяне по редица проекти и реформи, което може да доведе до загубата на над 1 милирад евро
Cпopeд изчиcлeниятa, cтoйнocттa нa нaxoдищeтo e 92 тpилиoнa дoлapa
Синдикатът и Браншовата камара на енергетиците с обща позиция