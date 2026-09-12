Нова опасна ескалация! Москва предупреди Киев за масирани удари
Руското военно министерство твърди, че е започнала подготовка за атаки по енергийни обекти в отговор на действията на Украйна
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Руското военно министерство твърди, че е започнала подготовка за атаки по енергийни обекти в отговор на действията на Украйна
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