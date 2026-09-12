Разместване на върха: Министърът маха директорите на БЕХ
Установено е забавяне по редица проекти и реформи, което може да доведе до загубата на над 1 милирад евро
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Установено е забавяне по редица проекти и реформи, което може да доведе до загубата на над 1 милирад евро
Каца в Баку и Ереван
Споразумението ще е фокусирано върху енергийните пазари и намаляване на емисиите на парниковите газове
Проф. Атанас Тасев,енергиен експерт Изказванията на политиците през последните дни по българските енергийни проекти са знакови. Всички знаем, че съдб...
Руският президент Владимир Путин е разговарял по телефона с българския премиер Бойко Борисов. Двамата са обсъдили съвместните проекти в сферата на ене...
Енергийните проектите между ЕС и Русия ще се развиват по европейски правила. Това заяви руския министър на външните работи Сергей Лавров след разговор...
Русия е готова да работи по нови енергийни проекти в Южна Европа въпреки спирането на газопровода "Южен поток". Това заяви руският президент Владимир...
България има уникален шанс да спечели от пъзела с "Козлодуй" и "Белене"
София. България кандидатства пред Брюксел за над 1,5 млрд. евро за реализация на проекти в сферата на енергетиката. Парите трябва да дойдат от новия м...