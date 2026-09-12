България влиза във финалната права за отпадане на визите за САЩ
София отчита напредък по техническите изисквания за сигурност, а последният голям критерий остава процентът на отказаните визи да падне под 3%
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София отчита напредък по техническите изисквания за сигурност, а последният голям критерий остава процентът на отказаните визи да падне под 3%
„Имахме и ползотворен, и доста тежък разговор с колегите, защото затварянето на Балканския път не означава само затварянето на българо-турската границ...
Еврокомисарят по разширяването и политиката на съседство Йоханес Хан предполага, че "процесът на предоставяне на Грузия на безвизов режим с ЕС ще прик...
Зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент Мария Габриел се срещна с президента на Грузия Гиорги Маргвелашвили и водената от него оф...
Прага заплаши с референдум за "Чехзит" Европейската комисия предлага премахване на визовия режим с Турция. Това съобщава АФП, цитирайки официално съо...