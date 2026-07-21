Fibank запазва без такса blink P2P преводите по мобилен номер до края на 2026 г.

Fibank удължава до края на годината промоционалната си кампания за безплатни вътрешнобанкови и междубанкови blink P2P преводи по мобилен номер. Така и през втората половина на годината клиентите на банката ще могат да изпращат пари незабавно, без да заплащат такса, като е необходимо единствено да знаят мобилния номер на получателя и той също да бъде регистриран за услугата в съответната банка, която го обслужва.

Удължаването на кампанията е естествено продължение на стремежа на Fibank да предлага на своите клиенти бързи, удобни и достъпни дигитални разплащания, съобразени с динамичното им ежедневие. Данните показват, че от началото на годината броят на blink P2P преводите е нараснал с 40%, а регистрациите на нови потребители продължават да се увеличават.

Услугата позволява парите да бъдат преведени за секунди, без въвеждане на IBAN, като преводът се извършва единствено чрез мобилния номер на получателя. Всичко това става лесно и сигурно през мобилното приложение My Fibank.

Освен за преводи между близки, приятели и колеги, blink P2P по мобилен номер предоставя възможност и за дарения към общественозначими каузи. През последните месеци броят на организациите, които приемат дарения чрез blink, непрекъснато се увеличава. По този начин всеки клиент може по всяко време и само с няколко докосвания на телефона да подкрепи избрана кауза. Актуален списък на инициативите е достъпен на www.blinkpay.bg.

Fibank бе първата банка в България, която още в началото на 2023 г. предложи на своите клиенти услугата за преводи по мобилен номер през мобилното си приложение. Услугата blink p2p се предоставя от Национална картова и платежна схема, част от БОРИКА АД. Със запазването на промоционалните условия, Fibank продължава последователната си политика за развитие на модерните дигитални услуги и насърчаване на безкасовите разплащания, като предлага на своите клиенти още повече удобство при ежедневните преводи.

Повече за услугата blink P2P по мобилен номер можете да прочетете на: https://www.fibank.bg/bg/chastni-lica/bankirane/parichni-prevodi/prevodi-po-mobilen-nomer-blink-p2p