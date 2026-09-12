Готвят европейски шамар за Благомир Коцев заради Баба Алино
Собственици предупреждават, че могат да сезират европейски институции и международни организации, ако натискът продължи без решение
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Собственици предупреждават, че могат да сезират европейски институции и международни организации, ако натискът продължи без решение
Кой е основният заподозрян
ДПС посочва конкретни казуси, засегнали над 150 потърпевши от незаконосъобразната дейност на МВР лица
Атина. Недоверието в европейските институции достига в Гърция достигна 80%, докато извън Гърция то е 60%. Това показва социологическо изследване, цити...
Перник. "Правителството е започнало процедура за искане на финансова помощ от европейските институции", съобщи в Перник министърът на отбраната Ангел...