Пред КНСБ: Радев обеща решителни мерки срещу сивата икономика

Правителството ще насочи усилия към изсветляване на икономиката, стимулиране на производството и заетостта и ограничаване на недекларираната дейност, обяви премиерът Румен Радев на работна среща с ръководството на КНСБ. Целта е едновременно да бъдат защитени работещите, да се повишат приходите в бюджета и да се създаде по-справедлива среда за коректния бизнес.

Синдикатът постави пред кабинета тревожните сигнали от индустрията, политиката по доходите и натрупаните проблеми в няколко ключови сектора. Срещата се проведе по инициатива на КНСБ в Министерския съвет.

Правителството търси изход от натрупаните кризи

Румен Радев заяви, че кабинетът предприема действия за стабилизиране на държавата, но е принуден едновременно да решава проблеми, трупани в продължение на години. Според премиера борбата със сивата икономика трябва да осигури не само повече данъчни постъпления, но и по-добра защита на трудовите и осигурителните права.

На масата бяха поставени държавният бюджет за 2026 г. и политиката по доходите в обществения сектор. Представителите на КНСБ настояха за отговор и на проблемите в енергетиката, транспорта и земеделието, както и за отстраняване на разминаванията между българското трудово законодателство и европейското право.

Синдикатът насочи вниманието и към състоянието на промишлеността. Последните данни на Националния статистически институт показват, че през април 2026 г. индустриалното производство е намаляло с 4,6 процента спрямо март и с 4,1 процента спрямо същия месец на 2025 г.

От суровини към продукти с висока стойност

КНСБ определи като един от големите нерешени въпроси бавното преобразяване на българската икономика. Според синдиката страната продължава да разчита прекалено силно на производството и износа на суровини, вместо да развива продукти с висока добавена стойност, технологии и добре платени работни места.

Румен Радев увери, че правителството работи за реална модернизация. Като пример той посочи действията на Министерството на отбраната за предоговаряне на вече сключени договори, така че към тях да бъдат добавени индустриално сътрудничество и технологичен трансфер към България.

Политиката на кабинета ще бъде българските компании да получават по-широк достъп до веригите за доставки по договорите, сключвани от държавата. Намерението е част от публичните разходи да се превръщат в поръчки, технологии и заетост за българската икономика, а не само във внос на готово оборудване.

КНСБ поиска решения, а не само диалог

Президентът на КНСБ Пламен Димитров благодари на Румен Радев за сътрудничеството по време на президентските му мандати и за започналия диалог с новото правителство. Той посочи, че като държавен глава Радев е защитавал правата на работещите и важни отрасли на българската икономика.

Контактите между КНСБ и политическия екип на Радев започнаха още преди сформирането на кабинета. На среща през април синдикатът и „Прогресивна България“ обсъдиха доходите, индустриалната политика и необходимостта от по-силна роля на социалния диалог.

Министри и синдикалисти събраха проблемите на едно място

В разговора участваха вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, социалният министър Наталия Ефремова, регионалният министър Иван Шишков, транспортният министър Георги Пеев и земеделският министър Пламен Абровски.

Към срещата се присъединиха още заместник-министрите Кирил Темелков и Красимир Якимов. КНСБ беше представена от Пламен Димитров, вицепрезидентите Огнян Атанасов и Тодор Капитанов и главния икономист на конфедерацията Любослав Костов.

Истинският тест идва с бюджета

Заявката за изсветляване на икономиката звучи силно, но резултатът ще зависи от конкретните мерки, контрола и бюджета за 2026 г. По-високите приходи не могат да бъдат постигнати само чрез проверки - нужни са предвидими правила, стимули за производство и достатъчно квалифицирани работници. Срещата отвори всички болезнени теми, но следващата стъпка трябва да покаже кои от тях ще получат реално финансиране и срок за изпълнение.

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