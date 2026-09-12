Радев и Фицо с ядрен план: Обединяват сили за реакторите на „Уестингхаус“
Специално внимание отделиха на автомобилния сектор, високите технологии и изкуствения интелект
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Специално внимание отделиха на автомобилния сектор, високите технологии и изкуствения интелект
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Техеран. Иран обяви, че започва разработването на две уранови мини и един завод за преработка на уран. Материалът ще бъде добиван в Сагхдад и обработ...