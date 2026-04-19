Голяма новина от "Уестингхаус" за строежа на нови ядрени реактори у нас
Компанията удължава ключов договор, свързан с изграждането на ядрени мощности с технологията AP1000® в България
Пети блок е спрян за планов годишен ремонт
В посрещането на доставката ще се включи министърът на енергетиката Владимир Малинов
Бива взето от друга държава
ГЕРБ ще продължи да работи за енергийната диверсификация на България по всички линии
Американската компания "Уестингхаус електрик къмпани" не се отказва от идеята за изграждане на VII блок по технологията АР 1000 в АЕЦ "Козлодуй". Това...
България не може да поеме този ангажимент и да потвърди договора с американския технологичен гигант "Уестингхаус" за изграждане на нова ядрена мощност...
Мизия. Със 17 000 лева помага „Уестингхаус Електрик Къмпани" за възобновяването на детска градина „Детелина" в град Мизия, пострадала от опустошителни...
Брюксел. "Уестингхаус" представи проект за разширяване на АЕЦ "Козлодуй" на българските представители в Европейския парламент и на специалисти по евро...
Важно е да имате стабилно правителство, което може да взема решения, казва Майкъл Кърст Майкъл Кърст е вицепрезидент в "Уестингхаус", отговаря за стр...
Майкъл Кърст е на проучвателна визита, няма срещи с хора от кабинета Шеф в "Уестингхаус" пристигна на проучвателна визита у нас. Вицепрезидентът Майк...
Преведената сума няма нищо общо със споразумението с "Уестингхаус" за VII блок АЕЦ "Козлодуй" извърши плащане към "Уестингхаус eнерджи систъм" за мод...
София. Над 50% от оборудването на новия VII блок в АЕЦ "Козлодуй", който ще се изгражда по американската технология AP-1000, ще бъде произведено и дос...
София. „Тъжната истина е, че освен корпоративно-олигархично задкулисие има и геополитическо такова. То също дърпа доста конци. Ясно е от подписания в...
Не е сключвано споразумение за новия реактор, заявиха от МС София. Фалшива се оказа тревогата, че се подписва споразумение за изграждане на VII блок...
София. Следващото правителство ще трябва да одобри споразумението за 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. "По пов...
Ще има VII блок, щом политиците спрат да хвърлят камъни Проф. Атанас Тасев, енергиен експерт У нас е очевидно, че всичко, свързано с големите инвест...
Шефът на "Уестингхаус" разговаря с премиера, президента и политици в София 5 часа совалки в София направи шефът на "Уестингхаус" Дани Родерик у нас....
София. Президентът на "Уестингхаус" Дани Родерик пристигна на посещение в България. Шефът на американската корпорация ще разговаря с представители на...
София. "Уестингхаус" ще използва български подизпълнители за строителството на 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй". Това стана ясно срещата на "Уестингхаус" с...