Радев и Фицо с ядрен план: Обединяват сили за реакторите на „Уестингхаус“
Специално внимание отделиха на автомобилния сектор, високите технологии и изкуствения интелект
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Специално внимание отделиха на автомобилния сектор, високите технологии и изкуствения интелект
След десетилетия колебание, Казахстан влиза в ядрената ера
Всяко инвестирано в 7-и и 8-и блок на АЕЦ евро се очаква да донесе 2,7 евро ефект за икономиката
Страната ни остава ключов фактор за енергийната сигурност на Балканите, казва Жечо Станков
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Българската страна е поставила изискване за минимум 30% участие на местни компании в проектирането, доставките и изграждането
Той знае за контакти на политици с фирми относно проекта
Преговорите с българското правителство продължават
Каква е целта му?
Сеул. Южна Корея е преустановила дейността на още два ядрени реактора, заради употребата на неразрешени части. Двата реактора, чиято работа ще бъде в...