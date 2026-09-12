Лили Иванова каза „да“ на Йотова
Примата застава зад кандидат-президентската двойка
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Примата застава зад кандидат-президентската двойка
На 76 той разказва за детството, живота на сцената, аритмията и моментите, в които „нямаш право да мрънкаш“ пред публиката
Моят избор е това – да изглеждам по-слаба, споделя певицата "Никога не съм играла, никога не съм хвърчала във въздуха или играла на звезда – звездите...
Ще питам астролог за прощалните си концерти догодина Не боледувам, защото пия черен бъз и въртя по 6-8 км на ден, казва Христо Кидиков - От майка си...