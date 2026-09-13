Джей Зи спря концерта си заради Бионсе
Хиляди фенове запяха, а небето избухна във фойерверки
Следете всички новини, анализи и коментари за Сър. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Хиляди фенове запяха, а небето избухна във фойерверки
Сбъдна се голямата им мечта
Благодари на лекари, които са му помогнали
Ветеранът бе номиниран лично от БоДжо
Лондон. Известният британски футболист Дейвид Бекъм ще получи рицарското звание „сър". Британската кралица Елизабет II е включила името му в списъка N...