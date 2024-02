Тейлър Суифт бие всички рекорди, изпревари Франк Синатра

Звездата Тейлър Суифт спечели награда "Грами" за албум на годината за Midnights, с което подобри досегашния рекорд за артист с най-много - четири, отличия в категорията, съобщи Асошиейтед прес.

При приемането на приза на церемонията за 66-ите награди "Грами" в Лос Анджелис 34-годишната певица първо благодари на своя продуцент и приятел Джак Антоноф. Тя добави, че би искала да каже, че това е най-щастливият момент в живота й, но че всъщност се чувства така щастлива и когато твори и изпълнява музика на сцена. Преди това, докато приемаше 13-ата си наградата "Грами", певицата обяви, че новият й албум The Tortured Poets Department ще излезе на 19 април. "Зная, че вотът на членовете на Националната звукозаписна академия е пряко отражение на страстите на почитателите", каза тя, след като прие наградата за най-добър вокален поп албум. Затова искам да благодаря на феновете, като им разкрия тайна, която пазя през последните две години", каза Тейлър Суифт.

Една от големите награди на церемонията - за запис на годината, бе присъдена на Майли Сайръс за Flowers - втора награда "Грами" за нея и втора за вечерта. "Тази награда е невероятно. Но наистина се надявам тя да не промени нищо, защото животът ми вчера беше красив", каза тя в речта си.

Виктория Моне спечели в категорията за най-добър нов изпълнител. В речта си от сцената тя благодари на майка си, "самотна майка, отгледала това наистина лошо момиче". След което певицата се разплака и сподели, че се трудила за тази награда 15 години.

Били Айлиш спечели в категорията песен на годината за хита от "Барби" What Was I Made For?. Тя благодари на режисьорката на блокбастъра Грета Гъруиг, че е направила "най-добрият филм на годината". Това бе един от ярките моменти в церемонията, водена от Тревър Ноа и излъчвана от Crypto.com Arena в центъра на Лос Анджелис.

Карол Джи написа история, като стана първата чернокожа изпълнителка спечелила приза за най-добър албум за съвременна градска латино музика за блокбастъра си Manana Sera Bonito. За пръв път съм на "Грами", каза тя на английски език от сцената. И за пръв път държа в ръце своя награда "Грами".

На сцената се изявиха много изпълнители. Оливия Родриго представи баладата си vampire, докато от стената зад нея капеше червена течност. Джони Мичъл, която е на 80 години, внесе историята в шоуто, като изпълни Both Sides Now от албума й от 1969 г. Clouds. Травис Скот изпълни компилация от My Eyes, I Know? и Fein. Бърна Бой, Бранди и 21 Севидж изпяха On Form, City Boys, Sittin' on Top of the World.

Продължителен и вълнуващ сегмент In Memoriam почете множеството музикални легенди, които светът загуби миналата година. Стиви Уондър изпълни For Once in My Life и The Best Is Yet To Come в чест на Тони Бенет, Ани Ленъкс изпя Nothing Compares 2 U за Шиниъд О'Конър. В края на песента Ани Ленъкс каза "Артисти за прекратяване на огъня, мир по света".

Джон Батист представи Ain't No Sunshine, Lean On Me и Optimistic с Ан Несби в памет на покойния музикален продуцент Кларънс Авант. Опра Уинфри обяви огненото изпълнение на Фантасия Фарино и Адам Блакстоун на Proud Mary в чест на Тина Търнър.

Сиза също се изяви на сцената, като изпълни хитовете си Snooze и Kill Bill. По-късно Лизо й връчи "Грами" за най-добра аренби песен за Snooze.

ДУа Липа откри шоуто с високооктанов микс - първо подгря публиката с откъс от предстоящия си сингъл Training Season, после изпя "Houdini и диско поп хита си от "Барби" Dance the Night. Били Айлиш и брат й Финиъс също качиха на сцената на наградите "Грами" блокбастъра "Барби" с изпълнение на живо. Майли Сайръс пък изпя за пръв път в живо предаване по телевизията Flowers.

С първа награда "Грами" от церемонията си тръгна Лейни Уилсън, която взе статуетка "грамофонче" за Bell Bottom Country в категорията най-добър кънтри албум на годината.

Джей-Зи получи наградата за глобално влияние Dr. Dre Global Impact Award и използва речта си, за да припомни големите имена в хип хопа и да призове да се обръща повече внимание на този стил. В телевизионното излъчване на церемонията тази година нямаше нито една рап категория. Той насочи вниманието и към Бионсе. "Най-много награди "Грами", но нито веднъж в категория албум на годината. Как става това?", каза той.

За трета поредна година Джак Антоноф бе отличен за продуцент на годината, с което изравни постижението на Бейбифейс.

Първата от трите нови категории тази година - за най-добър поп денс запис, отиде при Кайли Миноуг за Padam Padam, нейно първо отличие от 18 години.

Близо 80 статуетки бяха раздадени, преди да започне излъчването по телевизията. В новата категория за най-добро изпълнение на афро музика бе отличена южноафриканската певица Тайла за хита й Water. Не съм си и помисляла, че ще спечеля "Грами" на 21 години. Миналата година Бог реши да промени изцяло живота ми, каза тя при приемането на наградата.

Рапърът Килър Майк спечели три награди, но за него вечерта приключи в ареста. полиция го отведе с белезници преди началото на основната част от церемонията. Рапърът спечели първата си "Грами" от 21 години за най-добро рап изпълнение за Scientists & Engineers, в сътрудничество с Андре 3000, Фючър и Ерин Алън Кейн. Те спечелиха и в категорията за най-добра рап песен. Килър Майк бе отличен и за най-добър рап албум за Michael.

Последното сценично изпълнение на церемонията бе на Били Джоел. Той първо представи новата си песен Turn the Lights Back on - първият му нов запис от десетилетия, а след като бе обявена наградата за най-добър албум на годината, той се върна сцената с класиката си от 1980 г. You May Be Right.

Изненада за вечерта бе Селин Дион, която връчи рекордния трофей на Тейлър Суифт. Тя се обърна към публиката с думите, че от цялото си сърце споделя колко е щастлива да бъде на сцената. През 2022 г. Дион бе диагностицирана с рядко неврологично заболяване, което пречи на сценичните й изяви.

