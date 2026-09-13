Десет минерала държат ключа към технологиите на бъдещето
От центровете за данни до ракетите и роботите - една прекъсната доставка може да блокира индустрии за милиарди
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От центровете за данни до ракетите и роботите - една прекъсната доставка може да блокира индустрии за милиарди
БНТ и международните експерти продължават оценката, а победителят трябва да бъде определен до края на юли
За да получат българските състезатели условия за подготовка, равнопоставени на атлетите от световния елит
На своето редовно заседание днес Светия Синод разгледа внесеното писмо от Негово Високопреосвещенство Врачански митрополит Григорий, наместник на ов...
Победителите ще бъдат обявени на официалната церемония
Ще се пребори ли този път Десислава
Нов чип за изкуствен интелект е на път да излезе
Ето го условието на сегашния президент
"Аз съм номинираният", заяви президентът и добави: "Никъде няма да ходя"
Първи данни от гласуването
Понастоящем са преброени 61,3% от всички гласове
Битката е кървава
Кой е на по-високо място
Интересът за тези избори е по-висок от този при последните парламентарни избори
Обратното броене до избор на нов гуверньор тече
Губернаторът на Флорида Рон Десантис влиза в президентската надпревара
Изборите ще се решат в последните часове
В надпревара за отличието тази година влизат 95 компании
Загинаха две млади жени, които, оказва се, са вървели по тротоара
СЕМ ще гласува за новия генерален директор на обществената телевизия на 29 юни