Ново послание от Байдън. Остава ли в президентската надпревара

В опит да съживи кампанията за преизбирането си американският президент Джо Байдън проведе митинг в Детройт, щата Мичиган, като обяви пред екзалтираната тълпа, че няма да се откаже от надпреварата и предупреди, че кандидатът републиканец Доналд Тръмп представлява сериозна заплаха, предаде Ройтерс.

81-годишният Байдън се стреми да отклони вниманието от проблемите си с паметта и да покаже до какво може да доведе още един мандат на Тръмп, след като предизборната кампания на настоящия американски президент получи сериозен удар в резултат на неубедителното му представяне на предизборния дебат на 27 юни.

"Оставам кандидат и ние ще спечелим", каза Байдън пред множеството, което скандираше: "Не се отказвай!".

"Аз съм номинираният", заяви президентът и добави: "Никъде няма да ходя".

"Време е да спрем да се отнасяме към политиката сякаш е развлечение или телевизионно риалити шоу", каза Байдън.

По-рано Байдън направи изненадваща спирка в ресторант в западно предградие на Детройт, където увери клиентите, че възнамерява да "си довърши работата" и добави: "Уверявам ви /.../ Чувствам се много добре".

По време на полета до Детройт говорителят на предизборния щаб на Байдън, Майкъл Тайлър, каза пред журналисти, че даренията за предизборната му кампания "са скочили" по време на пресконференцията на президента в четвъртък вечерта седем пъти спрямо предишните равнища.

We all know it’s not enough to just be against something. We have to be for something.



Here’s my plan for the first 100 days of my second term.pic.twitter.com/WuJGBK0Ln0