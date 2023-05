Удар по Тръмп! Враг вътре в партията му направи първата стъпка

Губернаторът на Флорида Рон Десантис влиза в президентската надпревара. Съпругата му Кейси публикува в Туитър видео, което дава старт на кампанията му.

44-годишният Десантис е смятан за основен конкурент на Доналд Тръмп за президентската номинация на Републиканската партия. Бившият президент нарича съпартиеца си "Рон ДесанктИмониъс" или Рон Безочливия.

Новият кандидат и сегашният държавен глава се разминават по редица проблеми, включително ваксините срещу COVID, абортите и правата на хората с нетрадиционна сексуална ориентация. Президентът Байдън нарече Десантис "превъплъщение на Доналд Тръмп".

Губернаторът на Флорида беше преизбран на поста през ноември с внушителна преднина пред кандидата на Демократическата партия.

America is worth the fight... Every. Single. Time. pic.twitter.com/lWNQ3DIXgp