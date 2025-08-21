Огромен проблем за туризма в Гърция! Бизнесът плаче

Хранителните продукти в Гърция продължават да поскъпват,

съобщава Институтът за проучване на цените.

В сравнение със същия период на миналата година цената на месото е с 10% по-висока, плодове и зеленчуци с 6%, с 5% по-скъпа е прясната риба. На места обаче цените са много по-високи, оплакват се клиентите.

Търговците оправдават високите цени с много скъпи ток и продукти.

От Крит съобщават, че това лято приходите на търговските обекти са с над 20% по-ниски.

"Островът е пълен с туристи, но не купуват нищо излишно,само евтини сувенири", каза пред медиите търговец на бутикови дрехи.

Таверните също отбелязват голям спад на клиентите.

Вече и чужденците реагират, че любимата улична храна – гирос на Миконос - достигна 7 евро, а в Солун е 5,50 евро.

Печелят супермаркетите, защото туристите се хранят с домашна храна дори и на плажа.

Всички туристически услуги са поне с 10% по-скъпи.

Опозицията за пореден път отправи искане да се намалят данъците в туристическия сектор и да се премахнат върху хранителните стоки от първа необходимост.

