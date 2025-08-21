Няма прошка! Нови глоби за туристите в Европа

Европа предприема строги мерки срещу недисциплинираните туристи.

От носенето на джапанки по време на шофиране до пушенето на плажа - нова вълна от глоби за туристите залива континента.

В популярния морски град Албуфейра в Португалия разхождането по бански извън плажа може да ви коства глоба до 1500 евро. На испанските Балеарски острови – включително Майорка и Ибиса – глобите за пиене на алкохол на публични места могат да достигнат до 3000 евро. Дори малки нарушения, като запазване на шезлонг и изчезването ви, могат да се отразят на бюджета ви за почивка.

На пръв поглед тези глоби може да ви се видят като „да отхапеш ръката, която те храни”. Много от местата, които ги налагат, всъщност печелят от туризъм. Но властите там казват, че правилата са въведени в защита на местните жители и на отговорните туристи.

„Правилата, макар и да звучат много строго и наказателно, имат за цел да насърчат отговорната ваканция.

Целта им е да защитят хората, които се държат отговорно по време на почивка", обяснява Джесика Харви Тейлър, ръководител на пресслужбата на Испанската туристическа служба в Лондон, предава pariteni.bg.

В Малага, Испания, стартира кампания „Подобрете престоя си“. Тя се състои от 10 правила за това как се очаква да се обличате, да не изхвърляте отпадъци навсякъде, да не вдигате прекомерно много шум или срещу безразсъдното каране на електрически скутери. Десетте точки от кампанията се разпространяват в автобуси, на билбордове и в социалните медии. На тези, които не спазват правилата, ще бъдат налагани глоби до 750 евро.

Подобен кодекс за поведение на обществени места беше въведен тази година в Албуфейра. Забраните обхващат от публично разголване до уриниране на обществени места или изоставяне на пазарски колички. Местните жители отбелязват, че тези обявени глоби не са само за сплашване: полицията е видима в ключовите нощни заведения на града и посетителите нарушители получават глоби.

Макар кодексите за поведение да са нещо обичайно в екологично уязвими райони или такива, познати с културата си – като Галапагоските острови или при саамските общности в Лапландия – появата им в популярните морски курорти е знак за промяна.

Неприемливото поведение на туристите е стигнало твърде далеч и властите се опитват да защитят градовете и жителите им от най-лошите прояви на масовия туризъм.

„Трябва да действаме, като имаме предвид две основни идеи: опазването на околната среда и гарантирането, че туризмът е в хармония с нашето общество. Туризмът не може да бъде в тежест за гражданите“, заяви Хуан Антонио Аменгуал, кмет на Калвия, Майорка.

Списъкът с глобите се увеличава. Разходка в италианския Чинкуе Тере с неподходящи обувки може да струва на туристите до 2500 евро. А Франция вече налага на място глоби от 90 евро на пушачите, които палят цигари на обществени плажове и на детски площадки. Събирането на миди в Гърция може да струва 1000 евро, а плуването в каналите на Венеция – 350 евро.

„Местните жители са изморени“, каза Биргита Шпее-Кьоних, защитник на отговорния туризъм. „Тези глоби са сигнал, че общностите искат да си върнат пространството. Не, че туристите са по-лоши. По-скоро е изчерпано търпението. Важно е да се има предвид, че не всяка глоба е репресивна мярка: някои са призиви за уважение", казва тя.

От години се засилват протестите срещу прекомерния туризъм в Европа.

Макар вече да са въведени някои мерки – сред които законодателство, което признава въздействието на неограниченото краткосрочно отдаване под наем, тези нови глоби отиват още по-далеч. Местните власти осъзнават, че трябва да се застъпят за жителите и показват готовност да рискуват да разгневят туристите, за да го направят. Това е и сигнал към туристите, че да си далеч от дома не значи, че можеш да правиш каквото си искаш.

„Глобите няма да променят културата“, каза Биргита Шпее-Кьоних. Според нея те могат да подействат като краткосрочна мярка, но се съмнява, че могат да променят поведението на хората в дългосрочен план.

Все още е твърде рано да се каже дали новите глоби дават резултат.

Робърт Алард, който управлява туристическа фирма, обслужваща Алгарви, е забелязал нови камери за наблюдение и засилено полицейско присъствие в районите с нощен живот в Албуфейра.



„Някои хора са били глобени“, каза той, „но в същото време хората не са наистина запознати с новите правила, въпреки че има брошури“.

