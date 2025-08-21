Извънредно от Лавров! Ще има ли среща между Путин и Зеленски

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че

Владимир Путин е готов да се срещне с Володимир Зеленски,

но само ако предварително бъдат изяснени всички въпроси, включително този за правомощията на украинския лидер да подпише мирно споразумение.

Коментарът му идва дни след историческата среща между Путин и Доналд Тръмп в Аляска – първата руско-американска среща на върха от четири години. Според Тръмп вече се подготвя среща между Путин и Зеленски, която би могла да бъде последвана от тристранен формат с участие на САЩ.

Лавров поставя под съмнение легитимността на Зеленски

Лавров припомни, че Путин многократно е заявявал готовност за разговори, включително със Зеленски. „С разбирането, че всички въпроси ще бъдат добре разработени от експерти и министри, а когато се стигне до подписване на документи – въпросът с легитимността на украинския президент ще бъде решен“, каза руският външен министър.

Москва твърди, че мандатът на Зеленски е изтекъл още през май миналата година и това поставя под въпрос бъдещи договори. Киев обаче настоява, че държавният глава остава законен президент в условията на война. Самият Зеленски поиска „силна реакция“ от Вашингтон, ако Путин откаже среща.

Риторика вместо работа

Руският външен министър обвини украинския лидер, че използва темата за срещата повече за публичен ефект, отколкото за реален напредък. „Зеленски не е отменил указа си, който забранява преговори с Путин. Неговата активност има за цел да изглежда конструктивна, но на практика заменя тежката работа с ефекти в стила на КВН и „Квартал 95“, заяви Лавров.

Той подчерта, че в Москва виждат „липса на интерес“ от страна на Киев към устойчиво и дългосрочно решение на конфликта.

Европа между скептицизъм и обвинения

Според Ройтерс европейските лидери остават скептични дали Путин наистина търси мир, но настояват за надеждни гаранции за сигурността на Украйна. Лавров обаче обвини Великобритания, Франция, Германия и Италия, че саботират постигнатия прогрес в Аляска и се стремят към „стратегическо поражение“ на Русия.

„Европейските страни се опитват да изградят гаранциите за сигурност върху изолацията на Русия. Това за нас е напълно неприемливо“, каза той.

Руският министър напомни, че най-близо до реална договореност двете страни са били по време на преговорите в Истанбул през 2022 г., когато е обсъждан вариант Украйна да приеме неутралитет в замяна на международни гаранции за сигурност от постоянните членки на Съвета за сигурност на ООН.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com