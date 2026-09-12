Областният управител Владимир Крумов: Поклон и огромно благодаря към всеки дарител в „Елха на доброто“
Телефонът на губернатора прегря заради добротата на област Бургас
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Телефонът на губернатора прегря заради добротата на област Бургас
Рокада на върха в Плевен
"Няма да стоим безучастно по време на митническата война на Тръмп", заяви губернаторът на щата
Тя възнамерява да се бори за Калифорния догодина
"Това е опустошение. Това е наистина пълно изгаряне", каза Тръмп
Приблизителните щети възлизат на десетки милиарди рубли и продължават да растат
Той е на 60 години и е бивш военен
Преди това Харис получи вече подкрепата на влиятелни фигури сред демократите
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Ето какво обяви Трендафил Величков
Губернаторът на Флорида Рон Десантис влиза в президентската надпревара
Ейса Хътчинсън срази бившия президент
Обвинения в сексуален тормоз и разкрития за извънбрачно дете не пречат на политическата му кариера
Вяра Тодева сменя освободения Цветелин Софрониев
Сергей Фургал беше арестуван миналата седмица по обвинение, че е поръчал убийствата на бизнесмени преди 15 години
Губернатор Куоми даде зелена светлина
40 милиона ще излизат само за храна, лекарства или разходка на кучето
Цветната феерия е разположена на централния градски площад, където сътрудници на губернатора подаряват иглики на преминаващите дами
Областният управител на Сливен Татяна Петкова е вече пълноправен член на местното ловно-рибарско дружество. Членската й карта беше връчена от председа...