Най-важният демократ след Байдън обяви подкрепа за Камала Харис

Гавин Нюсъм - губернаторът на щата Калифорния, който беше смятан за възможен съперник на Камала Харис, подкрепи вицепрезидентката на САЩ, която изрази готовност да замени Джо Байдън като кандидат на демократите на изборите през ноември.

„При положение, че демокрацията ни е заложена на карта и бъдещето ни е във фокуса на вниманието, никой не е в по-добра позиция от вицепрезидентката на Америка, Камала Харис, да се противопостави на тъмната визия на Доналд Тръмп и да насочи страната ни в по-разумна посока“, написа Нюсъм в социалната мрежа Х.

Преди това Харис получи вече подкрепата на влиятелни фигури сред демократите като губернатора на Пенсилвания Джош Шапиро, губернатора на Северна Каролина Рой Купър, губернатора на Колорадо Джаред Полис, губернатора на Мичиган Гретхен Уитмър и сенатора от Аризона Марк Кели, както и на всички 50 председатели на местните щатски структури на Демократическата партия, които са провели видеоконферентна среща, след като президентът Джо Байдън обяви оттеглянето си от надпреварата.

"Много хора работят върху това точно сега", каза пред Ройтерс запознат с въпроса източник и добави: "Тя (Камала Харис) даде ясно да се разбере, че ще работи, за да спечели подкрепата им". От канцеларията на Харис отказаха коментар по темата.

Близо 4000 делегати от Демократическата партия ще се съберат на национален партиен конгрес от 19 до 22 август в Чикаго, за да изберат кандидата на партията за президентските избори, посочва Ройтерс.

Харис бързо получи подкрепа и от ръководствата на няколко влиятелни сдружения и политически организации, но бившият президент Барак Обама и бившата председателка на Камарата на представителите Нанси Пелоси, които се смятат за инициатори на оттеглянето на Байдън от надпреварата, тъй като се притесняват не само за запазването на Белия дом, но и за спечелването на контрола над Конгреса, не подкрепиха изрично Харис, а Пелоси се обявява за отворени първични избори, които да подсилят евентуалния кандидат, посочва Асошиейтед прес.

Tough. Fearless. Tenacious.



With our democracy at stake and our future on the line, no one is better to prosecute the case against Donald Trump's dark vision and guide our country in a healthier direction than America’s Vice President, @KamalaHarris.