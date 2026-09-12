Путин е наредил самолетът да мине през нас
Русия е пратила помощ по молба на Сърбия за гасенето на пожарите
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Русия е пратила помощ по молба на Сърбия за гасенето на пожарите
Президентът се е определил като ярка опозиция, каза вицепремиерът
Кметовете на селата в община Благоевград стягат доброволни отряди за гасене на пожари. Целта е да се реагира веднага при възникването на такова бедств...