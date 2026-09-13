Юанът удари двегодишен връх, докато Тръмп и Си преговарят в Пекин
Пазарите реагираха мигновено на срещата между двете най-големи икономики в света
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Пазарите реагираха мигновено на срещата между двете най-големи икономики в света
Иска е юанът да е резервна световна валута
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От мерките срещу юана печелят еврото и златото Неравната борба на китайските власти с икономическите процеси в страната и в глобалната икономика прод...