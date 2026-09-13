Всичко за Юан

Следете всички новини, анализи и коментари за Юан. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Бизнес Свят Общество
Опасни игри с юана

Опасни игри с юана

Китай заби поредния пирон в ковчега на петрола и медта Златото и еврото се превърнаха в убежища, съдбата на долара се решава през септември Владимир...

16 август | 20:15
0 коментара
37464