Шок! Ето кой се готви да засенчи Роналдо

Спортните роботи правят огромни крачки напред в света в момента и един нов, изключително усъвършенстван хуманоиден андроид се готви да оглави групата. Според "Interesting Engineering" нов робот на име ARTEMIS се подготвя за участие в RoboCup 2023 - ежегодно международно състезание по роботика, което има за цел да насърчи информираността и изобретателността в областта на заместването на хората като футболисти. Областта на роботизираните спортове е в разцвета си (и е по-добра от проектирането на терминатори) и изглежда, че ARTEMIS ще бъде впечатляващ състезател тази година и може би дори ще открадне славата на легенда като Роналдо, атакувайки постиженията му за най-бързо спринтиране по терена.

ARTEMIS (съкращение от Advanced Robotic Technology for Enhanced Mobility and Improved Stability) е проектиран от UCLA Samueli School of Engineering като универсален хуманоиден робот, пише БГНЕС. Сегашната му слава се състои в това, че е специално проектиран за двукрако движение по неравни повърхности, т.е. може да ходи и да тича по неравен терен. Очевидно това е силно предимство за конкуренцията в широкия свят на роботизираните спортове.

Според професора от Калифорнийския университет в Лос Анджелис Денис Хонг, ARTEMIS е проектиран с "отличен баланс при ходене по неравен терен и способност за бягане - отлепване на двата крака от земята по време на движение". Той е разработен със задвижващи механизми, които симулират пружиниращото движение на човешките мускули, а не класическото клатушкане, което обикновено свързваме с Терминатор или "Междузвездни войни".

Според Калифорнийския университет ARTEMIS може да ходи, да бяга и дори да спринтира върху неравни повърхности, което несъмнено може да бъде предимство в спортни състезания за роботи като RoboCup. Роботът успява да измине 2,1 метра в секунда, което го прави ужасяващо бърз по всички стандарти. Той се отличава и с това, че неговите мускулно имитиращи задвижващи механизми се активират с електричество, а не с хидравлика, която е известна с изтичането на течност и причиняването на неизправности.

Понастоящем ARTEMIS преминава през своя версия на изпитания за роботизирани спортове, като редовно се разхожда из кампуса на Калифорнийския университет, което вероятно е интересна гледка за студентите, които не се занимават с роботи. Скоро той реално ще получи възможност да изпробва футболните си умения в университета, което, надяваме се, ще накара някого да каже: "В правилника няма нищо, което да казва, че роботите не могат да играят футбол".

RoboCup 2023 ще се проведе през юли в Бордо, Франция, а преди това се е провеждал на толкова отдалечени места като Тайланд, Австралия и Мексико.

Понастоящем има шест основни области на състезания, като само една от тях всъщност е форма на роботизиран спорт. Освен футболната лига, в която ще се състезава ARTEMIS, има дивизия, в която се демонстрират роботизирани приложения на техники за спасяване, дивизия за лични домашни приложения като домакинска работа или грижи за дома, дивизия, в която се извършват симулации на работа в завод, дивизия за логистика и, разбира се, дивизия за младежи.

Въпреки че със сигурност има много притеснения относно приложенията на изкуствения интелект и роботите във всеки аспект на човешкия живот - от спорта до религията и насекомите убийци, трябва да признаем, че сме развълнувани да видим как ARTEMIS ще се представи тази година.