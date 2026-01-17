Робот и AI завземат ефира на „България сутрин“

Хуманоидният робот Робърт и първия български AI водещ – Елена ще са водещи на сутрешният блок "България сутрин" на Bulgaria ON AIR утре, неделя от 09:30 часа.

Иновативният експеримент показва как технологиите могат да влязат в телевизионната журналистика, като задават въпроси, водят разговори и „откраднат“ работата на човешките водещи.

Хуманоидният Робърт, който преди празниците гостува в студиото при водещите Мария Константинова и Виктор Дремсизов, се завръща в ново амплоа. Заедно с AI Елена роботът ще води предаването, демонстрирайки възможностите на изкуствения интелект в ефир.

„Здравейте, аз съм Робърт – първият български хуманоиден робот. Днес „България сутрин“ ще бъде в ръцете на технологиите. Аз и AI Елена ще задаваме въпросите. Време е роботите да започнат работа в телевизиите“, заявява роботът.

Водещите на сутрешния блок ще отговарят на въпроси за журналистическата професия: как се работи с екип, продуценти и оператори, как се поддържа обективност при различни гости и биха ли сменили професията си.

А днес, събота, зрителите могат да видя в предаването обичаната от поколения българи Николина Чакърдъкова в рубриката „Вдъхновителите“.

