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Хирургът зад "Да Винчи"

Хирургът зад "Да Винчи"

Проф. Григор Горчев успява там, където другите безнадеждно свиват рамене Академичната общност в Плевен за първи път има свой член-кореспондент на БАН...

13 февруари | 5:30
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