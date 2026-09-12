Наши специалисти пишат история! Робот Да Винчи влезе в съдовата хирургия
Уникалната интервенция демонстрира потенциала на роботизираната медицина
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Уникалната интервенция демонстрира потенциала на роботизираната медицина
Неповторим вариант на Тайната вечеря
Метреса на Медичи, фаворитка на Наполеон, любимка на екоактивистите
Разкриха тайната на неговите способности
Апаратът "Да Винчи" ще се прилага при урологични, гинекологични проблеми, включително злокачествени и доброкачествени тумори
Водолази потопиха световноизвестни шедьоври на Леонардо да Винчи на дъното на морето. С помощта на въжета, те спуснаха под вода "Тайната вечеря" и "Мо...
Великият художник и Николо Макиавели търсят сериен убиец Вихрушка от интриги, машинации и любов, политическа и религиозна поквара - това е Ренесансът...
Проф. Григор Горчев успява там, където другите безнадеждно свиват рамене Академичната общност в Плевен за първи път има свой член-кореспондент на БАН...
Липсата на пари спъва модерното лечение в БългарияВ София роботът вече оперира и жени, в Плевен изрязва тумори на дебелото черво Три робота "Да Винчи...