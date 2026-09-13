Всичко за Света Марина

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Църквата почита Св. Марина

Църквата почита Св. Марина

Днес българската православна църква почита Св. Марина. Света великомъченица Марина е дъщеря на езически жрец в Антиохия през III век, възпитана от бащ...

17 юли | 7:14
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