Започват горещниците! Трите огнени дни подсказват каква ще е зимата
В този период не се меси хляб и не се пали огън
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В този период не се меси хляб и не се пали огън
Уникалната интервенция демонстрира потенциала на роботизираната медицина
Тя се състои от седем надземни и един подземен етаж
Черпят огнени имена
Косата не се разресва, не се ходи пеш
Митрополит Йоан призова църковния народ да се помоли за Негово Светейшество
Православната църква почита днес св. мъченица Марина
На 17 юли край границата с Турция стават чудеса
УМБАЛ „Света Марина“-Плевен празнува 20-та годишнина
Църквата ни чества днес паметта на Св. великомъченица Марина Антиохийска
Християнската църква почита паметта на Света Марина
В третия ден на юлските Горещници почитаме Св. Марина
До момента народният представител е направил дарения за над 3,5 млн. лева
Образът на светицата е единствен в Северозапада
Днес българската православна църква почита Св. Марина. Света великомъченица Марина е дъщеря на езически жрец в Антиохия през III век, възпитана от бащ...
Робот със задължения на болничен асистент се движи между леглата на пациентите в плевенската болница "Света Марина". Компютърът на колела е с вграден...
Оброчището на света Марина край симитлийското село Сенокос по традиция ще събере стотици християни днес. В църковният календар празникът на Св. Велико...
София. Днес българската православна църква почита Св. Марина. Света великомъченица Марина е дъщеря на езически жрец в Антиохия през III век, възпитана...
Созопол. Созопол отбелязва празника на града с тридневни тържества, съобщиха от пресцентъра на общината. Кулминацията е днес, в деня, в който се почит...
София. Днес Църквата чества паметта на света великомъченица Марина (Маргарита). Девойката била дъщеря на езически жрец в Антиохия Писидийска. Баща й я...