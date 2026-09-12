Как да перете хавлиите така, че да са меки като в хотелите
Правилното пране с оцет премахва застоялата миризма и възстановява попиващата способност на влакната
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Правилното пране с оцет премахва застоялата миризма и възстановява попиващата способност на влакната
Ето как да избегнем двойно пране и здравословни проблеми
Ръководителят за износа и маркетинга на фирмата производител Вейсел Акчай подчерта значението на уникалната продукция
По повод 24-та годишнина от Независимостта на Украйна, обявена на 24 август 1991 г., днес, от 18.00 ч. Посолството на Украйна в Република България и И...
Мръсните кърпи са едни от най-големите преносители на микроби у дома, твърдят учени от Университета в Аризона. Две са основните причини за това: първ...