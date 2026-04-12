Опасно ли е да се спи на ново бельо преди пране? Експерти обясняват

Когато сте закупили нов комплект спално бельо от магазина, остава една на пръв поглед проста, но всъщност изключително важна стъпка – използването му. Преди да го направите обаче специалистите съветват да се замислите внимателно дали не пропускате нещо съществено. Прането на нов комплект не е просто препоръка, а необходимост, пише „Марта Стюарт“.

Защо новите чаршафи не са готови за употреба

„Това ще премахне праха и мръсотията, които може да са се натрупали върху тях във фабриката или на рафта в магазина“, обяснява Кристиан Александър, президент и главен изпълнителен директор на Nest Bedding. Въпреки че продуктът изглежда чист и свеж, той често е преминал през дълъг път - от производството до съхранението и транспортирането, което увеличава риска от замърсявания.

Експертите по спално бельо Марк и Бен Маклийн допълват, че в тъканите могат да се съдържат алергени като прах, както и остатъчни химикали от обработката. Те могат да предизвикат раздразнение на кожата или дискомфорт, особено при хора с по-чувствителна кожа. Затова изпирането преди употреба е най-сигурният начин да се избегнат подобни проблеми.

Освен това, новото спално бельо често се третира с препарати против намачкване, за да изглежда по-привлекателно в магазина. Тези вещества обаче могат да причинят сърбеж и неприятно усещане при допир, ако не бъдат отстранени чрез пране.

Как правилно да изперете новия комплект

Преди първото пране Кристиан Александър препоръчва да се прочетат внимателно инструкциите на производителя. Различните материи изискват различен подход, а спазването на указанията гарантира, че тъканта ще запази качествата си.

Новото спално бельо трябва да се пере отделно от останалите дрехи, като се използва мек перилен препарат. Така се избягва пренасянето на замърсявания и се щади материята.

„Перете спалното си бельо във възможно най-горещата вода, за да убиете всички останали бактерии и микроби. Ако обаче тъканта е особено ярка, използвайте топла вода, за да запазите цветовете“, съветва статията.

Сушенето също има значение

След края на прането чаршафите трябва да бъдат поставени в сушилнята без излишно забавяне. Експертите препоръчват използването на средна или ниска температура, за да се избегне увреждане на тъканта.

Ако предпочитате естественото сушене, и ако производителят го позволява, можете да окачите чаршафите на слънце. Това не само ги изсушава, но и ги прави по-меки и свежи на допир, като същевременно придава допълнителна чистота.

Малка стъпка, голяма разлика

Изпирането на новото спално бельо може да изглежда като дребен детайл, но всъщност е решаваща стъпка за вашия комфорт и здраве. Чистите чаршафи не само осигуряват по-добър сън, но и намаляват риска от кожни раздразнения и алергични реакции. Понякога именно най-елементарните навици се оказват най-важни.

