3 неочаквани неща, за които всъщност ви е необходим омекотител в пералнята

Омекотителят за тъкани си спечели лоша репутация през последните години, защото много експерти предупреждават, че може да намали абсорбцията на кърпи и спортно облекло, да остави следи по дрехите и да привлича мръсотия. Освен това е допълнителен разход, който не е нужен при всяко пране. Според Real Simple това не означава, че продуктът трябва напълно да бъде изключен от домакинството. Важното е да се използва съзнателно и само за тъкани, при които наистина има смисъл.

Не е за всяка пералня

„Както при повечето неща, всичко се свежда до разбирането кога има смисъл и съзнателното му използване“, обясняват Сара Пеличи Салвесън и Саманта Фререс, съоснователки на Wishing Well. По думите им колкото повече човек знае какво поставя върху дрехите си, толкова по-добри решения може да взема.

Затова омекотителят не бива да се добавя машинално към всяко пране. При кърпи, спортни материи, еластични тъкани и синтетични смеси той може да създаде повече проблеми, отколкото полза. При някои стари, груби или втвърдени материи обаче малко количество може временно да върне по-приятното усещане при носене.

Стар лен и винтидж дрехи

Омекотителят може да бъде полезен при стари или винтидж ленени дрехи, особено ако платът е станал груб и драскащ. Това важи например за ленени панталони или ризи, купени от магазин за втора употреба, които изглеждат добре, но не са особено приятни върху кожата.

„Ако обичате да купувате стари, винтидж дрехи от 100% лен, но те ви се струват малко драскащи, използването на около 50% от препоръчителното количество омекотител за тъкани е точното нещо, което ще укроти твърдите влакна“, казва Брайс Грубер, експерт по пазаруване и дом зад Extra Good. Според нея така дрехата може да придобие по-носено и гладко усещане.

Това обаче не важи за нови ленени дрехи. Повечето съвременни материи вече се произвеждат с мисъл за мекота, а честата употреба на омекотител може да съкрати живота на плата.

Груб и твърд деним

Омекотителят може да помогне и при много груб, твърд деним. Ако старо дънково яке или плътни дънки започнат да се усещат като шкурка, една или две внимателни употреби могат да направят влакната по-гъвкави.

Грубер подчертава, че това е един от малкото случаи, в които би препоръчала омекотител, но само пестеливо и не постоянно. Целта е платът леко да омекне, докато естественото носене постепенно го разработи.

При еластичен деним и синтетични смеси обаче продуктът трябва да се избягва. Остатъците от омекотител могат с времето да разрушат еластичните влакна, което води до загуба на разтегливост и форма. Според Грубер това може бързо да съсипе подобни дрехи.

Памучни тениски и панталони

Памукът също може да стане твърд след многократно пране. Причината често е натрупване на минерални отлагания и остатъци от перилен препарат във влакната.

Салвесън и Фререс обясняват, че омекотителят покрива тези влакна, намалява триенето и статичното електричество. Затова при любима памучна тениска или панталон, които вече не са толкова меки, малко количество може да помогне.

И тук правилото е продуктът да се използва рядко, а не при всяко пране. Така може да се усети ефектът, без да се допуска прекомерно натрупване с времето.

Какво да проверите преди да посегнете към омекотителя

Ако прането излиза твърдо или неприятно на допир, омекотителят не винаги е правилното решение. Според основателките на Wishing Well причината често може да бъде натрупване на перилен препарат, твърда вода или сушене при твърде висока температура.

Затова първо трябва да се провери дали се използва правилното количество препарат според размера на прането и твърдостта на водата. Това е по-важно, отколкото много хора предполагат.

Омекотителят може да помогне в отделни случаи, но не трябва да бъде автоматичен отговор на всеки проблем с прането. Най-разумният подход е да се използва рядко, в малко количество.

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