Кухните отново се отказват от вратите на шкафовете. Какво сега е модерно?
Все повече хора търсят топлина и домашна атмосфера в интериора си
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Все повече хора търсят топлина и домашна атмосфера в интериора си
Разходът на боя пада с 20%, енергията – с 80%, а качеството и устойчивостта се повишават
При възможност е желателно да имате вече готов проект
Разлог. С началото на учебната година 410 ученици в община Разлог се изхранват от кухнята майка, която се намира в обособена сграда до ОУ „Паисий Хиле...
Благоевград. Засилени проверки на кухненски блокове в детски ясли, детски кухни, детски кухни-майки, училищни столове и бюфети извършат инспекторите о...