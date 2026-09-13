Няма малки и големи! Пожарникари спасиха лястовиче, трогнаха Сливен
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Птицата е станала за талисман от жителите на временното жилище
9-годишното момче вървяло 6-7 км в планината, било изтощено и изплашено, спасителите го носили на ръце
Уникални златни накити на 4500 години бяха представени в Националния исторически музей в понеделник. Съкровището, спасено от ДАНС, е задържано на 19 м...