Детето, което спасиха в Ямбол, живеело в мизерия със сестричката си

В Ямбол се провежда междуинституционална среща с участието на полицията, прокуратурата и социалните служби. Целта е да се изяснят всички обстоятелства около инцидента, при който полицаи спасиха 3-годишно дете, висящо от тераса на 8-ия етаж. Установено е, че момченцето и едногодишната му сестричка са били оставени без надзор от своите родители в апартамента, където семейството живеело отскоро.

Родителите на невръстните деца от вчера са задържани от полицията за изясняване на обстоятелствата довели до това 3-годишното дете да излезе само на терасата. Светкавичните действия на полицията успяват да спасят детето. Както полиция така и социални споделят, че условията, при които намират трите деца сами в апартамента са били изключително мизерни.

"Беше мръсно, неотоплено, имаше разхвърляни дрехи", заяви началникът на отдел "Социални грижи" в Ямбол Росица Александрова.

Оттук нататък към прокуратурата е подаден сигнал и те ще решат има ли нарушение на закона и дали това е наказуемо. Според домоуправителя на блока, където живеело семейството, те се нанесли преди около три месеца и даже не предполагали, че имат две деца.

"Два-три пъти сме ги виждали за тези месеци", коментира съседката Дора Петрова.

Шокиран съм, честно ви казвам. За първи път ми се случва такова нещо. Направо не мога да повярвам. Останах изумен.

Бащата на децата работи в заведение в центъра на Ямбол. Имал проблеми с алкохола, а майката на децата, често идвала в заведението, но винаги казвала, че децата са при баба си в Сливен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com