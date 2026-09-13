Нови факти за фентанила. Селскостопанската академия проговори
Обектът, превърнат в лаборатория, е на висшето учебно заведение
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Обектът, превърнат в лаборатория, е на висшето учебно заведение
За общината и академията е стратегически важно да се намерят форми за подпомагане и финансиране дейността на Института по розата
Това е досегашният зам.-председател
Проф. д-р инж. Мартин Банов е назначен за председател на Селскостопанската академия
Зооинженерът проф. Васил Николов заема поста през последните 2 години
Главният прокурор Сотир Цацаров внесе в Народното събрание искане за снемане имунитета на народния представител от парламентарната група на БСП – Свет...
Учени, специалисти и работници се заканиха да блокират международния път за Румъния, ако не бъдат чути исканията им срещу съкращенията в най-големия п...
Добрич. Чужди фирми "зарибяват" стопаните с обещания за екскурзии и подаръци. Това каза по време на срещата със земеделски производители в Добруджанск...
Добрич. Зам.-председателят на Селскостопанска академия проф. Лазар Козелов успокои работниците от Добруджански земеделски институт, като гарантира, че...
Добрич. "Изключително притеснен се прибирам към Добрич, след като бяхме свикани на спешна среща в столицата. Срещата ни беше с председателя на Селскос...
София. Втори пореден ден служителите на Селскостопанската академия излизат на протест. причината е, че никой не им дава заплатите за два месеца. Митин...