Новата Бистрица! Село с райски водопади до София стана имотен магнит
Докато всички гледат Лозен и Панчарево, купувачите откриват новото бижу в полите на Стара планина
Следете всички новини, анализи и коментари за Нови Искър. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Докато всички гледат Лозен и Панчарево, купувачите откриват новото бижу в полите на Стара планина
Ако ремонтът продължи повече от 12 часа, ще бъде осигурена водоноска
Набират средства, за да им помогнат. Вижте дарителската сметка
Дължината и е над дължина над 20 хиляди метра
В Нови Искър жители правят най-дълга мартеница
Софийските автобуси по линии 23 и 26 са отклонени по Околовръстен път
Това е четвърта поредна събота се събират автомобилни гуми
100 жители на Нови Искър също са включени в проекта "Топъл обяд"
Хората блокираха централната улица в града
Министър Младен Маринов призова децата да са облечени в по-светли дрехи и да имат светлоотразители
Георги Ранов страда от туберкулоза, епилепсия, а явно има психологически проблеми, стана ясно в съдебната зала...
Говорил на полицаите за МИ-6 и психотропни оръжия
Телефоните на жертвите звъняли, докато Георги лъжел, че са на погребение
Според предварителната информация огледът ще започне в 11.00 часа, а прогнозният срок за приключване е 13.00 часа...
Столичната полиция издирва 14-годишния Станчо Ренов Станчев от Нови Искър. На 2 април т.г. той излязъл от дома си в кв. „Курило" и оттогава е в неизв...
Даниела Райчева, канидат на ГЕРБ за кмет на район „Нови Искър", както и кандидатите за общински съветници от ГЕРБ Татяна Георгиева и Диян Асенов, се с...
55-годишният Петър доброволно се предал на полицията Кървава трагедия хвърли в ужас жителите на Нови Искър. Бивш пожарникар застреля майка си и тежко...
София. Тежък криминален инцидент в Нови Искър. Мъж застреля майка си и простреля сина си в столичния квартал, съобщи БГНЕС.През изминалата нощ е подад...
София. Газоподаването към седемте промишлени потребители на синьо гориво в района на столичния квартал Нови Искър е възстановено. Това съобщиха от „Со...
София. Изтичане на газ в столицата. Автомобил е закачил тръба на газопреносната мрежа при маневра, съобщи "Фокус". Улица "Неделчо Бончев" в квартал "...