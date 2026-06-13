Психиатър с разкрития за избягалия от болницата бияч от Мургаш
Вчера около 13.40 ч. по време на разходка психичноболният бяга от Курило
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Вчера около 13.40 ч. по време на разходка психичноболният бяга от Курило
12-годишно момиче е пострадало от въздушното течение на движещ се влак край Курило...
Обезумелият кикбоксьор потрошил челюстта и 9 ребра на дерматолога Причиняване на смърт по недпредпазливост вследствие на умишлено причинена телесна п...
Пребитият в психиатрията в Курило лекар е починал вчера в „Пирогов". Това съобщи пред bTV и предаването „Тази неделя" министърът на здравеопазването П...
Кожният доктор е в кома с мозъчен кръвоизлив и счупени ребра Двама психично болни пребиха почти до смърт кожен лекар. Инцидентът станал преди три дни...
Тежък инцидент е станал в психиатричната клиника в Курило. Пациент е в кома и с опасност за живота след сбиване. Д-р Цветеслава Гълъбова, която е дире...
Мъжете от 18 до 25 и между 55 и 65 години най-често си посягат на живота, казва д-р Цветеслава Гълъбова, директор на Специализираната болница по психи...