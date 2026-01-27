Абсурд! Съдят Люси Иларионов за неплатена вода, а партидата закрита

Известният режисьор Люси Иларионов се оказа в абсурдна съдебна ситуация години след като е закрил партидата си към „Софийска вода“. Въпреки че твърди, че е платил всички дължими сметки и е прекратил коректно отношенията си с дружеството, днес той е ответник по дело за неплатени задължения.

Случаят датира отпреди три години и половина, когато Иларионов е принуден спешно да напусне жилище под наем, в което е живял повече от 20 години. След смъртта на хазяина му и решение на наследниците да продадат имота, режисьорът напуска адреса и заедно с представител на собствениците урежда всички сметки – ток, вода и други консумативи.

Лично отидох в „Софийска вода“, платих всичко и закрих партидата, която беше на мое име. Напуснах спокоен, убеден, че нямам никакви задължения“, разказа Иларионов пред NOVA.

Три години по-късно обаче той започва да получава съобщения за съдебно дело, без предварително уведомление или опит за контакт. Исканата сума е около 390 лева – за стари сметки за вода, натрупани лихви, държавни такси и юрисконсултско възнаграждение. По думите му част от задълженията се отнасят за период след датата, на която е закрил партидата си.

От „Софийска вода“ обясняват, че е възможно при закриването на партидата да е останал непогасен остатък, а впоследствие имотът да е преминал към друг титуляр. Въпреки това дружеството твърди, че Иларионов продължава да дължи сумата.

„Как е възможно партида да бъде закрита, ако има неплатени сметки? И защо ме търсят години по-късно, при положение че съм направил всичко по правилата?“ – пита режисьорът.

Той е категоричен, че няма да плати исканата сума и ще защитава позицията си в съда.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com