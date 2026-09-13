София обявява първите резултати за яслите и градините
Столичната община ще представи свободните места, класирането и следващите стъпки за семействата
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Столичната община ще представи свободните места, класирането и следващите стъпки за семействата
Те предупреждават, че натрупаното напрежение може да се обърне срещу него
Последно резултатите показват, че точно 29 гласа не стигат на партия "Величие"
Длъжни сме да приложим европейско законодателство
До последния кръг вътрешни избори стигнаха Тръс и бившият финансов министър Риши Сунак
Ще води листата на ГЕРБ в Добрич
Лицата ще говорят за промяната, която ще наложим, каза Сачева
По предложение на ГЕРБ депутатите одобриха и 8 критерия, част от които трябва да бъдат налице, за да се обяви извънредна епидемична обстановка в стран...
Продължава обсъждането на второ четене на законопроекта за промяна в Закона за здравето
Общинската фирма "Тролейбусен транспорт" ЕООД в Перник е обявена в неплатожеспособност от съда. Открита е и процедура по несъстоятелност. Производство...